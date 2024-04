Scontro tra auto e moto: ferito un diciannovenne e traffico in tilt

Traffico bloccato per la seconda mattina consecutiva a causa di un incidente. Ieri in via Miola scontro tra un’auto e una moto. L’impatto è avvenuto alle 8,12 e ad aver la peggio il conducente della due ruote sbalzato a terra. Diverse le chiamate arrivate al numero unico delle emergenze che ha fatto accorrere l’ambulanza della Croce Rossa di Misinto e l’auto infermieristica di Saronno. Per oltre un’ora il personale sanitario ha prestato le prime cure al 19enne che era a bordo della motocicletta. Le sue condizioni non destano preoccupazioni visto che gli è stato assegnato il codice verde prima del trasferimento al pronto soccorso per le cure del caso. Sul posto per rilevare il sinistro e deviare al circolazione per garantire la sicurezza delle operazioni di soccorso anche una pattuglia della polizia locale. Giovedì mattina lo scontro era avvenuto tra un motociclista e una 32enne in bicicletta in via Volonterio. In entrambi i casi code e rallentamenti.S.G.