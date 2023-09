Scontro fra auto sulla provinciale, ferite due donne di 27 e 35 anni

CAIRATE

Soccorsi in azione ieri a Cairate. Nel primo pomeriggio, intorno alle13 30 la richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 42 a Cairate, due persone ferite, due donne di 27 e 35 anni, per fortuna non gravi le conseguenze. Ancora da chiarire la dinamica, le cause erano in corso di accertamento, nell’impatto una delle vetture è finita fuori dalla sede stradale, in un campo.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con ambulanza e automedica, le forze dell’ordine e i vigili del fuoco con un’autopompa. Gli operatori hanno messo in sicurezza i veicoli e collaborato con il personale sanitario per soccorrere le due donne ferite, una delle quali è stata accompagnata al pronto soccorso. Nella notte intorno alle 2 i vigili del fuoco e il personale del 118 erano intervenuti per un incidente lungo la A8 all’altezza dell’uscita di Gallarate, ferito, non grave, un automobilista di 32 anni, che si è ribaltato con la sua auto.