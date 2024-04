Sciopero generale dei trasporti. Giovedì quattro ore di stop in città

È stato proclamato dai sindacati Cgil e Uil lo sciopero generale nazionale di quattro ore per la giornata di giovedì 11 aprile. La mobilitazione, rivolta a tutti i settori privati, è incentrata su tre temi principali. Zero morti sul lavoro, una giusta riforma fiscale e un nuovo modello sociale e di fare impresa sono le richieste al centro dell’iniziativa. A Varese si terrà un presidio con attivo sindacale a partire dalle ore 14 in piazza Monte Grappa. E intanto Autolinee Varesine comunica le modifiche al trasporto pubblico locale previste per la giornata di giovedì. Su tutta la rete gestita da Autolinee Varesine e Castano (linee urbane di Varese città più linee extraurbane) il servizio non sarà garantito dalle ore 17 alle ore 21. Negli altri orari invece il servizio verrà erogato regolarmente. Le biglietterie e gli uffici aziendali potrebbero risultare chiusi nella fascia pomeridiana. Quella di giovedì 11 sarà la prima agitazione che coinvolge il trasporto pubblico locale varesino nell’anno 2024.

L.C.