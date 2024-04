Schiranna ha fatto boom: "Capitale dello sport"

Ancora una volta il nome di Varese ha brillato in ambito internazionale, con l’ennesima perfetta riuscita di un evento di canottaggio. Si è conclusa domenica la prima tappa della Coppa del mondo, con 48 medaglie assegnate al termine di 83 regate. La Schiranna ha accolto un migliaio di persone tra atleti e staff al seguito: unanime il giudizio positivo, con tanti complimenti raccolti dal comitato varesino. "Varese si conferma grande sede per le competizioni sportive internazionali - è il commento del sindaco Davide Galimberti - tutta la macchina organizzativa ha messo un campo una tre giorni di grande sport, offrendo ad atleti, addetti ai lavori e al pubblico il miglior spettacolo possibile, e tutta la città ha risposto con entusiasmo, vivendo con grande partecipazione quanto si è svolto alla Schiranna". World Rowing ha voluto premiare il Lago di Varese con l’assegnazione di una nuova tappa di Coppa del mondo nel 2025, ma prima ancora si terranno altri appuntamenti di rilievo, come ha ricordato il direttore del comitato organizzatore Pierpaolo Frattini.

"Di questo evento voglio sottolineare la crescita di un’organizzazione che migliora tutti i processi, ma anche i ritorni sia in termini di biglietti venduti, sia di sponsor che si avvicinano, sia di attività e progetti correlati utili a dare ulteriore visibilità. Già in estate saremo attivi per tanti eventi nazionali tra cui i Campionati Italiani e il Festival dei Giovani. Da lì, poi, sguardo alla pianificazione del biennio 2026/27". Anche il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti ha espresso il suo plauso. "Ancora una volta Varese riceve il mondo del canottaggio in gran spolvero. Faccio i complimenti per la grande organizzazione e per lo spirito sportivo di tutti gli atleti. È stata scritta una bella pagina di sport per Varese e per il suo lago". L’Italia si è classificata terza nel medagliere alle spalle di Gran Bretagna e Olanda.