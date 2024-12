Schianto in auto. In ospedale ventinovenne

Schianto contro un albero: giovane ferito e auto distrutta. Una serata di paura a Origgio, dove un grave incidente stradale ha richiesto l’intervento dei soccorsi. Intorno alle 21 di domenica in via Saronnino, un’automobile ha perso il controllo finendo fuori strada e schiantandosi violentemente contro un albero. La vettura è andata completamente distrutta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco di Saronno che hanno messo in sicurezza il mezzo, collaborando con il personale sanitario per liberare e assistere il conducente. A bordo, un ventinovenne soccorso in codice giallo dall’ambulanza dell’Sos Mozzate e da un’automedica, entrambe coordinate dal 118 di Milano. Il giovane è stato trasportato in ospedale per le cure necessarie. Le cause dell’incidente sono al vaglio delle forze dell’ordine, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dello schianto. La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza.Ch.S.