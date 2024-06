Scatta l’orario ridotto. Primo intervento: chiuderà alle 16 il Punto in ospedale

Meno persone in città e organici ridotti. Da sempre l’estate impatta sugli Ospedali. Da lunedì cambieranno gli orari del Punto di primo intervento (Ppi) all’Ospedale di Abbiategrasso. L’Asst Ovest Milanese la definisce "rimodulazione oraria estiva", sarà in vigore fino al 15 settembre e prevede un’apertura ridotta, ovvero dalle 8 alle 16. Dal 16 settembre, il Punto di primo intervento tornerà nuovamente al consueto orario di accesso: dalle 8 alle 20. "Questa misura, resa necessaria dall’attuale organico disponibile, consentirà al personale medico e infermieristico di fruire delle ferie estive, come previsto dai contratti collettivi – spiega l’azienda in una nota –. Si ricorda che sul territorio di riferimento è sempre presente il Dea (Dipartimento di Emergenza Urgenza e Accettazione) di primo livello dell’Ospedale di Magenta. A partire dal prossimo mese di settembre, a seguito delle procedure concorsuali espletate, è già prevista l’assunzione di nuovo personale medico e infermieristico per rafforzare l’organico già presente".

Il direttore generale dell’Asst Ovest Milanese, Francesco Laurelli, assicura che il presidio sarà oggetto di particolari attenzioni nei prossimi mesi: "L’impegno è di potenziare gradualmente l’organico dell’Ospedale Cantù, per migliorare i servizi ai cittadini del territorio. Da settembre sono in programma ulteriori attività ambulatoriali e di ricovero per rafforzare l’offerta sanitaria di Abbiategrasso". In attesa di conoscere i numeri delle nuove risorse umane che prenderanno servizio nel nosocomio abbiatense e di scoprire quali saranno i servizi sanitari aggiuntivi che daranno ulteriore impulso all’operatività del presidio, ricordiamo una buona notizia che va incontro alle esigenze di tutti coloro alle prese con i ritmi imposti del lavoro. I Centri prelievi degli Ospedali di Legnano e Magenta, dall’8 giugno, sono aperti anche il sabato mattina, dalle 7.30 alle ore 10.30. L’obiettivo è quello di ampliare l’offerta di servizi e renderli più accessibili ai cittadini, in particolare a coloro che sono impegnati in attività lavorative durante la settimana. Saranno disponibili 70 posti per prelievi ematici per utenti dai 3 anni in su. Un’opportunità da cogliere fino a sabato 21 dicembre 2024, con esclusione di sabato 10, 17 e 24 agosto e sabato 28 dicembre.