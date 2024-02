Scatta la Settimana dell’intercultura: obiettivo inclusione

Ha preso il via la "Settimana dell’intercultura", il programma di manifestazioni organizzate dall’amministrazione comunale in collaborazione con i quattro istituti comprensivi della città, l’istituto Antonio Bernocchi e il CPIA Milano 4, i nidi comunali, la Consulta dei Nuovi cittadini, la Scuola di Babele e con il supporto di coop Stripes e di Azienda So.LE. Scopo della settimana, e della Giornata della lingua madre di domani, è promuovere la migliore conoscenza dei Paesi e delle culture da cui provengono le famiglie, non originarie dell’Italia, di 1.298 alunni e studenti dalle scuole dell’infanzia alle superiori. L’assessore alla Comunità inclusiva Ilaria Maffei: "Fare intercultura aiuta tutti, non solo i più giovani, a vivere meglio la realtà multiculturale in cui siamo immersi". Oggi alle 17.30 nella biblioteca civica Marinoni parte "Sconfinare": 7 cittadini legnanesi di origine straniera leggeranno brani in lingua originale e nella traduzione italiana di un autore del proprio Paese. P.G.