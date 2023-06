Saronno, un nuovo Dosso in Via Piave e Via Miola

Non c’è il due senza il tre e infatti nell’asse tra via Piave e via Miola arriverà un nuovo dosso. Ad annunciarlo è stata l’assessore ai Lavori pubblici Francesca Pozzoli durante la serata “Partecipiamo“ organizzata al Palaexbo per il quartiere Regina Pacis.

Negli ultimi mesi sull’asse viario sono stati realizzati due rialzi di carreggiata: il dosso di via Miola, subito dopo la rotonda di via Bergamo, e quello sull’attraversamento pedonale di via Piave all’altezza di Casa di Marta.

"È previsto un attraversamento pedonale rialzato lungo via Piave all’altezza di via Bainsizza partendo dall’intervento privato che si sta facendo proprio in quell’arteria".

L’assessore, intervenuta in risposta all’intervento di un cittadino che segnalava l’eccessiva velocità nel primo tratta della via Piave subito dopo la rotonda con via Lombardia, non esclude l’arrivo di un quarto rialzo: "C’è in corso lo studio generale del traffico urbano a cui abbiamo sottoposto questa problematica e quindi non è escluso che poi si inserisca un altro attraversamento rialzato verso l’inizio dell’arteria. Al momento comunque abbiamo queste due situazioni, una realizzata e una da realizzare in futuro".

L’assessore Franco Casali ha sottolineato come la realizzazione di attraversamenti rialzati, molto richiesti dai residenti, sia anche legata alla disponibilità di fondi "visto che per ogni intervento servono almeno 15 mila euro".

Sara Giudici