San Vittore Olona: carabiniere colpito con una gomitata allo stomaco. Arrestato evaso

San Vittore Olona – Invece che restare in casa perché detenuto ai domiciliari era in giro a spasso come niente fosse. Ad accorgersi dell'evasione i carabinieri di Cerro Maggiore che lo hanno trovato e bloccato appena fuori dalla sua abitazione.

L'uomo, un 23enne, ha però reagito male ai controlli colpendo un militare con una gomitata allo stomaco per poi rifugiarsi in casa barricandosi al suo interno. I militari sono però riusciti ad entrare in casa del giovane dove si è verificata una nuova colluttazione.

In casa del ragazzo, già noto alle forze dell’ordine, sono stati trovati e messi sotto sequestro 12 grammi di marijuana. Il giovane è stato quindi arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e adesso il 23enne è nuovamente ai domiciliari.