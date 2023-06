Salvatore Trapani eroe per caso: vede incendio sul balcone e lo spegne passando dal ballatoio del vicino

Canegrate (Milano), 6 giugno 2023 - Pompiere per caso salva una palazzina. E' successo questa mattina poco dopo le 9 nella zona delle Cascinette quando un 39enne di Canegrate, Salvatore Trapani, ha notato che al secondo piano di una palazzina stavano prendendo fuoco alcuni oggetti sul balcone. "Ho notato il fuoco che era ben visibile dalla strada. Così mi sono fatto aprire dai residenti e sono salito al secondo piano".

La proprietaria dell'appartamento, una donna pakistana, era uscita e la casa era quindi chiusa. "Ho suonato ad un vicino di casa che ha il balcone a fianco di quello che aveva preso fuoco - continua Trapani -. Così una volta entrato nel suo appartamento, tramite dei secchi abbiamo lanciato acqua sul balcone per cercare di fermare il fuoco che nel frattempo si stava espandendo e rischiava di raggiungere diversi materiali stipati". Il fuoco è stato quindi domato e alcuni minuti più tardi sul posto è tornata la proprietaria di casa. "

Mi sono fatto comunque aprire per controllare che le fiamme fossero spente – racconta Trapani – ma c'era ancora un focolaio che abbiamo spento immediatamente". Sul posto sono arrivati anche i vigili del fuoco. Per fortuna non ci sono stati intossicati né feriti, ma i residenti erano preoccupati per aver visto le fiamme sul balcone della palazzina. Alcuni erano già scesi in strada, mentre altri avevano lanciato l'allarme. La palazzina è abitata da diversi anziani.

"Eroe? Non scherziamo. Ho fatto solo il mio dovere". Salvatore, napoletano di origine, sposato e con tre figli, vive a Canegrate da anni. "Passavo di qua per caso per andare in cartoleria, ho visto le fiamme e deciso di intervenire prima che fosse troppo tardi".