Salvato dai pompieri un capriolo finito nel canale Industriale

Stavano camminando lungo l’alzaia che costeggia il canale Industriale di Turbigo, quando hanno visto qualcosa che annaspava tra le acque. Era un capriolo che, uscito dai boschi, era finito nel canale rischiando di annegare. I passanti, ieri mattina verso le 8.30, hanno dato immediatamente l’allarme che ha portato a Turbigo i vigili del fuoco volontari di Inveruno. I pompieri sono riusciti a recuperare l’animale e a riportarlo a riva sano e salvo. Non aveva ferite. Era soltanto molto spaventato. Dopo avere accertato che era in ottime condizioni e avrebbe potuto continuare a vivere in maniera autonoma è stato liberato nei boschi del Parco del Ticino. Quello di ieri è l’ennesimo recupero di un animale finito nel canale Industriale.