Sale la febbre per il debutto della Gravellura

Domenica 26 gennaio, gli amanti del ciclismo fuoristrada avranno un appuntamento imperdibile: la prima edizione di Gravellura, un evento dedicato a chi ama il gravel, l’immersione nella natura e la sfida lungo un percorso unico e suggestivo. Il percorso, con partenza e arrivo a Nerviano presso l’oratorio della frazione di Sant’Ilario Milanese (accesso da via Indipendenza), si snoderà lungo un anello di 75 km. Di questi, 41 km si percorreranno su strade sterrate, 23 km su strade lastricate e solo 10 km su asfalto. L’itinerario attraverserà scenari naturali mozzafiato, toccando il Parco del Lura, il Parco Pineta di Appiano e Tradate, e il Parco Medio Olona, passando per Fagnano Olona, prima di fare ritorno a Nerviano. Il ritrovo è previsto a partire dalle 7:45 presso l’oratorio, con partenza alla francese dalle 8:45. Gli interessati potranno iscriversi compilando il modulo online disponibile al link fornito dagli organizzatori. La traccia Gpx del percorso verrà rilasciata entro 48 ore dalla registrazione. Il costo di partecipazione è di 10 euro, che include rinfreschi a metà percorso e alla fine, oltre a una birra per i partecipanti.

Ch.So.