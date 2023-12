Ruba cappello e monete alla cantante di strada. Colletta tra il pubblico

Un furto così crudele che alcuni presenti hanno indetto una raccolta fondi per aiutare la vittima e si sono mobilitati anche i volontari di “100% animalisti“. È avvenuto l’altra sera. Seduta in piazza Libertà (nella foto), una ragazza con i suoi cinque cani e la chitarra. Stava suonando per i passanti che le lasciavano qualche offerta. Cappello e monetine sono state rubate da uno straniero. Mentre la giovane suonava, l’uomo si è chinato come per lasciare qualche moneta ma ha preso tutto il cappello ed è scappato. La giovane ha cercato di inseguirlo ma lui aveva troppo vantaggio e lei, arrivata in piazza De Gasperi, è tornata indietro a mani vuote. Una scena cui hanno assistito diverse persone che alla ragazza sconsolata donato un po’ di denaro per aiutare lei e i suoi cani.