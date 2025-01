Rotonda al buio. Il sindaco all’Anas: "Troppi pericoli"

Dalla scorsa estate la rotonda che collega l’ex statale 11 con la Boffalora-Malpensa e l’ex statale Est Ticino, uno degli snodi stradali più importanti di tutta la zona, non è più illuminata. Le luci sono spente da quando l’impianto era stato danneggiato da ignoti, che avevano anche rubato i cavi che alimentano i vari punti illuminanti. Un disagio per gli automobilisti, soprattutto quando nella zona la visibilità è ridotta per la nebbia.

Facendosi interprete di questi disagi il sindaco Del Gobbo ha scritto una lettera all’ad di Anas per sollecitare la riattivazione dell’impianto. "Questa situazione, protrattasi per diversi mesi, rappresenta un grave rischio per la sicurezza degli utenti della strada, soprattutto nelle ore notturne, e genera disagi alla cittadinanza – si legge nella lettera che il sindaco ha firmato –. Nonostante le reiterate segnalazioni e richieste di intervento, non ci risulta che siano state avviate azioni concrete per il ripristino della funzionalità dell’impianto".

G.Ch.