A tre giovanissime le borse di studio dell’Arma

Tre studentesse che frequentano le medie dell’istituto De Amicis (con sedi a Marcallo, Mesero e Boffalora Ticino) sono state premiate con una borsa di studio in occasione del 211° anniversario della fondazione dell’Arma dei carabinieri. Da alcuni anni infatti i carabinieri in congedo di Magenta, unitamente ai militari della locale Stazione, devolvono una borsa di studio alle scuole che promuovono tematiche di educazione inerenti alla legalità. Quest’anno è stato scelto il De Amicis dove sono state trattate tematiche relative a bullismo, cyberbullismo, criminalità e lotta a ogni forma di violenza. I ragazzi delle classi terze sono quindi stati invitati a elaborare testi sui temi della legalità e sull’importanza di denunciare ogni atto criminoso. Una commissione ha letto gli elaborati e ha poi scelto quelli scritti da Anastasia Zanon (della scuola di Boffalora), Clizia Stefania Moglia (Marcallo) e Aurora Ravella (Mesero). Le tre studentesse sono state premiate nel corso di una cerimonia che si è svolta a scuola alla presenza del comandante della Stazione Massimo Simone, dei militari in congedo, dei sindaci e della dirigente scolastica Alessandra Moscatiello.

G.Ch.