Rospi e rane da salvare: le guardie ecologiche cercano volontari

Sta per iniziare la stagione migratoria di rospi e rane, un viaggio pericoloso tra fossi e strade trafficate, le Gev in prima linea cercano volontari. Nell’ambito della sua missione dedicata alla conservazione dell’ambiente e alla salvaguardia delle specie locali, la Comunità montana Valli del Verbano continua il suo impegno nella tutela delle specie di anfibi lungo i corridori ecologici del territorio, in particolare nella zona tra Mesenzana e Cassano Valcuvia, attraverso le sue guardie ecologiche volontarie.

La stagione migratoria degli anfibi, da fine febbraio a maggio, è un momento critico per rane, rospi e salamandre che intraprendono il viaggio dai boschi alle zone umide attraversando ambienti totalmente antropici. La Comunità montana con le Gev si prepara a facilitare questo processo cruciale per la sopravvivenza di queste specie, che hanno un ruolo fondamentale nella catena alimentare: ad esempio, limitano la proliferazione delle larve di zanzare.

L’azione dei volontari consiste nell’installare reti lungo la strada, coprendo circa 1,4 chilometri, per impedire il passaggio degli animali lungo la carreggiata di una delle strade più battute della provincia di Varese. Durante le ore serali, quando la migrazione è più intensa, i volontari si attivano per agevolare il transito degli anfibi da una parte all’altra della strada, evitando così il pericolo di essere schiacciati dalle auto in transito. L’impegno delle Gev si intensifica nei giorni di pioggia, quando la migrazione diventa più massiccia. La Comunità montana Valli del Verbano collabora da anni con la Stazione sperimentale regionale per lo studio e la conservazione degli anfibi in Lombardia - Lago di Endine, contribuendo alla raccolta dei dati a livello regionale. Chiunque desideri unirsi agli sforzi della Comunità per la conservazione degli anfibi può contattare l’ente a questi indirizzi: paolo.squittieri@vallidelverbano.va.it o guardie.ecologiche@vallidelverbano.va.it.