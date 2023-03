Rogo distrugge un mobilificio

Un vasto incendio ha distrutto l’interno di un mobilificio a Casorezzo.

Le fiamme sono divampate intorno alle 7.30 di ieri mattina, al civico 32 di via Ossona. Sul posto le squadre dei vigili del fuoco di Inveruno.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo è divampato da un macchinario presente nella struttura andata a fuoco, provocando poi il successivo rogo a contatto col legname presente. Al momento non risultano feriti o persone intossicate.

La colonna di fumo nero è rimasta visibile per circa un paio di ore a diversi chilometri di distanza, destando preoccupazione negli abitanti e in chi transitava nella zona.

Il giorno precedente, invece, un incendio era avvenuto in un capannone dismesso della zona industriale di Magenta, in via Bachelet. Era arrivata l’autopompa con una squadra di volontari che hanno provveduto a mettere tutta l’area in sicurezza, domando le fiamme che sono risultate di origine dolosa.

Il fuoco, si è poi scoperto, era stato appiccato da alcuni ragazzini di Magenta.

Christian Sormani