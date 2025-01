Rogo distrugge un deposito di materiali edili

MAGNAGO (Milano)Vasto incendio in un capannone abbandonato. È accaduto sabato sera, quando il fuoco ha avvolto un capannone in disuso situato tra via Rosmini e via 4 Novembre. Le fiamme, divampate intorno alle 19.30, hanno richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Legnano, che hanno lottato contro l’incendio fino a mezzanotte. Nella struttura, utilizzata per lo stoccaggio di materiale edile, l’incendio si è propagato rapidamente, compromettendo l’edificio già fatiscente. Per domare le fiamme è stato necessario l’uso di uno schiumogeno speciale, vista la gravità della situazione. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti del Nbcr di Milano, poiché il tetto conteneva amianto, rendendo necessarie ulteriori verifiche e la messa in sicurezza dell’area. Ben 16 operatori sono rimasti impegnati fino a tarda notte per spegnere il fuoco e garantire che nessuna persona fosse intrappolata all’interno. Dopo l’abbattimento della schiuma con l’acqua, i carabinieri hanno potuto effettuare le verifiche necessarie insieme ai vigili del fuoco. Fortunatamente, nessuna persona è rimasta intossicata o ferita. Dalle prime indagini, sembra che l’edificio non fosse utilizzato come rifugio di fortuna.

Nelle prime ore di venerdì un incendio era scoppiato intorno alle 4.15, distruggendo un’auto in via Mascagni a Legnano. Le fiamme hanno generato un denso fumo che si è incanalato in una delle due scale del complesso condominiale. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo dei poliziotti del commissariato di Legnano, la palazzina è stata prontamente evacuata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Legnano e Busto Arsizio e i volontari di Inveruno. In via precauzionale, il personale del 118 ha visitato un bimbo di pochi mesi per escludere inalazioni di fumo.

Ch.S.