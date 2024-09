Roccolo Run. Si corre la 10 chilometri

Roccolo Run 2024: il ritorno della corsa dopo la tempesta dell’anno scorso, grazie ai volontari. Domani il Parco del Roccolo tornerà ad animarsi con la Roccolo Run 2024, la prima gara di 10 km dopo la devastante tempesta che colpì la zona lo scorso anno. Grazie al duro lavoro dei volontari e al sostegno della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, l’evento rappresenta un simbolo di rinascita per la comunità di Canegrate e dintorni. L’organizzazione è curata dall’Atletica Par Canegrate, con il patrocinio del Comune di Canegrate e del Parco del Roccolo, e vede il fondamentale contributo della BCC di Busto Garolfo e Buguggiate, storico sponsor della manifestazione. La tempesta dello scorso luglio aveva lasciato il parco in condizioni critiche, con molti sentieri resi impraticabili.

Tuttavia, grazie all’impegno dei volontari e al supporto delle istituzioni locali, è stato possibile ripristinare il percorso di 10 km, che sarà affrontato dai partecipanti. Umberto Scordamaglia, segretario dell’Atletica PAR Canegrate, ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra: "Ripristinare i sentieri non è stato facile, ma l’impegno dei volontari e delle istituzioni ha reso possibile la realizzazione di un percorso sicuro per tutti i corridori. Il parco porta ancora i segni della tempesta, ma siamo pronti ad accogliere nuovamente i partecipanti". I volontari hanno lavorato senza sosta per liberare il percorso da ostacoli e arbusti, garantendo un tracciato sicuro e percorribile. Scordamaglia ha aggiunto: "Questa gara sarà l’occasione per dimostrare come, con dedizione e impegno, si possa ricostruire ciò che è stato danneggiato". Ch.S.