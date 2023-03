Robecco sul Naviglio, schianto nella notte: due ragazzi in fin di vita e altri due feriti

Ambulanza (foto di repertorio)

Robecco sul Naviglio (Milano), 19 marzo 2023 – Due ragazzi ricoverati in gravissime condizioni e altri due feriti.

E’ il bilancio di un incidente che si è verificato questa notte intorno all'una a Robecco sul Naviglio, nel Milanese, dove nello schianto di un'auto contro la recinzione di uno stabile, sono rimasti feriti quattro giovani dei quali due sono ora molto gravi in ospedale.

Quello in condizioni più critiche è un ragazzo di 19 anni che è stato intubato e portato all'ospedale NIguarda di Milano dove si teme per la sua vita. Molto grave anche un ventunenne trasportato all'ospedale San Carlo. In condizioni che non destano invece preoccupazioni un ventiquattrenne e un giovane di 29 anni.

I vigili del fuoco hanno dovuto estrarre i feriti dall'auto il cui abitacolo si eraaccartocciato.

Le indagini sull'accaduto sono affidate ai carabinieri di Abbiategrasso.