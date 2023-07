Rissa fra immigrati Ventenne ferito

Via Manzoni a Busto Garolfo ancora una volta al centro dell’ennesima scazzottata. Ieri mattina forse per questioni sentimentali, due uomini si sono affrontati lungo via Manzoni dandosele

di santa regione. L’aggressione, avvenuta attorno alle dieci del mattino, ha coinvolto

un ragazzo di 28 anni che ha avuto la peggio dovendo ricorre alle cure dei sanitari dell’ospedale di Legnano. Inaudita la violenza con cui si sono affrontati i due uomini, alcuni presenti hanno tentato invano di calmare gli animi ma solo l’intervento dei carabinieri ha evitato

il peggio. Sono stati momenti drammatici anche per i passanti che ignari di quanto stesse accadendo si sono ritrovati nel bel mezzo

di un’aggressione non potendo nemmeno intervenire. I due uomini, stando ai racconti di alcuni presenti, erano accecati dall’ira e non volevano sentire ragioni. Solo qualche settimana

fa sempre in via Manzoni,

una lite tra bande aveva coinvolto una trentina di persone con alcuni feriti.

P.M.