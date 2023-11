Rischio di scontri con i tifosi del Brusaporto. Trasferta vietata per i supporter del Legnano

Niente trasferta per i tifosi lilla. Il prefetto di Bergamo ha infatti stabilito il divieto di vendita dei biglietti ai residenti in provincia di Milano per motivi di ordine pubblico. Trasferta quindi vietata ai tifosi lilla per la gara di oggi del campionato di serie D girone B, Legnano-Brusaporto. Nonostante fra le due tifoserie non ci siano grandi rivalità. Pesano però i fatti accaduti prima di Legnano-Piacenza, dove le due tifoserie si sono affrontate, costringendo la Polizia presente a intervenire. Settimana scorsa per decisione della Prefettura di Bergamo, sotto consiglio dell’Osservatorio delle manifestazioni sportive, i tifosi del Piacenza non hanno potuto seguire il match in programma a Ponte San Pietro, perché è stato disposto il divieto di vendita dei tagliandi a tutti i residenti della provincia di Piacenza.