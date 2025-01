Rinasce il Robinson. Un parco inclusivo per sport ed eventi

Dare un volto rinnovato al parco Robinson, rendendolo un’area verde da utilizzare come spazio ludico, di eventi, per la socialità e l’attività fisica, ma anche fruibile da persone con disabilità. È questo l’obiettivo della riqualificazione del parco di via Girardi, nel rione Canazza, da concretizzare a partire dal progetto di fattibilità tecnico economica approvato nell’ultima seduta dalla giunta. Il parco, inaugurato nell’agosto del 1971 come centro estivo per i ragazzi del quartiere che rimanevano in città nel periodo di chiusura estiva delle scuole, fu progettato seguendo i dettami del Comitato Italiano Gioco Infantile e, nei primi anni di attività, accolse centinaia di giovani tra i 4 e i 14 anni. In origine quest’area verde era delimitata da una recinzione e dotata di un’ampia tettoia, di servizi igienici e numerosi giochi. Ma le abitudini sono cambiate e il Robinson è stato progressivamente abbandonato.

"Nel ridisegnare questo spazio un’attenzione particolare è stata rivolta all’aspetto accessibilità per consentire anche alle persone con disabilità di fruire del parco e delle sue attrezzature, quindi per farne un luogo veramente inclusivo" spiega Marco Bianchi, assessore alle Opere pubbliche.

L’abbattimento delle barriere architettoniche si realizzerà grazie a percorsi in calcestre che collegheranno i tre ingressi (dalle vie Neruda, Girardi e Lorca) con le aree "tematiche". Il parco sarò ridisegnato a partire da quattro aree: l’area ludico-motoria-sportiva, pensata per bambini e ragazzi dai 4 ai 14 anni; l’area Skyfitness con attrezzature (circuito a corpo libero e attrezzi per esercizi diversi) per varie tipologie di fruitori; l’area tavoli – conversazione, dove saranno sostituite le sedute e mantenuti i tavoli esistenti; nell’area feste ed eventi (oggi prato libero), che occupa la quota maggiore del parco, sarà posizionata una colonnina fissa per la corrente elettrica per le iniziative della programmazione estiva. Il quadro economico complessivo è di 190mila euro ed entro febbraio sarà bandita la gara per i lavori.