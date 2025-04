Rilancio del “ salotto” . Dibattito in Consiglio

Sarà il futuro di piazza Italia uno dei temi caldi del prossimo Consiglio comunale che si svolgerà di domani a Nerviano. La Lega ha infatti presentato un’interpellanza per chiedere chiarimenti sul progetto di riqualificazione dell’area, per il quale sono stati già stanziati 900mila euro con previsione di spesa nel 2026.

"Con questa iniziativa – spiegano i rappresentanti della Lega – vogliamo ottenere un aggiornamento preciso sull’iter progettuale che l’amministrazione intende seguire, ponendo particolare attenzione anche alle modalità di informazione e partecipazione che saranno adottate per coinvolgere cittadini e commercianti della zona.

"In ballo c’è il futuro del “cuore” della città di Nerviano, quello dei “Co quadr”. "È evidente – sottolineano ancora dal Carroccio – che la riqualificazione della piazza e delle aree limitrofe rappresenta un passaggio assolutamente fondamentale per rendere questo spazio più vivibile e per restituirgli il ruolo di vero fulcro del centro storico del paese".

Ch.So.