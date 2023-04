Rifiuti, cestini “intelligenti” e tre ecoisole

Tre ecoisole e una ventina di cestini intelligenti che compattano i rifiuti introdotti e rilevano il livello di riempimento: serviranno anche a inserire queste novitò nel sistema di raccolta rifiuti cittadino le risorse per 725mila euro finalizzate al "miglioramento e alla meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" e ottenute da Aemme Linea Ambiente che ha partecipato, su delega del Comune di Legnano, al bando del ministero della Transizione ecologica finanziato con risorse Pnrr Next Generation Ue. La partecipazione al bando era collegata con la partenza, lo scorso anno, della sperimentazione del sistema di tariffazione puntuale che interessa a oggi quattro delle sei zone di raccolta in cui Legnano è divisa. Proprio per quanto concerne il sistema di tariffazione puntuale, i finanziamenti andranno a coprire i costi per la strumentazione di bordo dei mezzi dedicati alla raccolta dei sacchi grigi, le attrezzature per il rilevamento manuale in dotazione agli operatori, l’aggiornamento del software per la registrazione dei conferimenti e l’associazione al sistema di bollettazione e simulazione tariffe. I finanziamenti andranno inoltre poi a coprire anche i costi sostenuti per l’acquisto della prima fornitura dei sacchi e dei contenitori per i rifiuti indifferenziati e dei quattro distributori automatici di sacchi installati nelle varie zone della città in città. Per quanto riguarda, invece, le novità che troveranno linfa in questi finanziamenti, le risorse saranno impiegate anche per la campagna di comunicazione della tariffa puntuale e per l’acquisto di oltre una ventina di cestini intelligenti e di tre ecoisole. I cestini intelligenti sono contenitori che compattano i rifiuti introdotti e rilevano il livello di riempimento, inviando all’operatore il messaggio per llo svuotamento. P.G.