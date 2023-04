Rifiuti abbandonati Caccia ai responsabili

Uno spettacolo indecente, visibile già dalla Provinciale che collega Marcallo con Casone a Magenta. Appena fuori dalla Cascina Legnana sono stati gettati in grande quantità materassi, persiane, porte di vetro in frantumi, sacchi dell’immondizia. Si sono accumulati nel corso degli anni, ma il grosso è stato lasciato nei giorni scorsi e ritrovato durante la recente Giornata ecologica. Il territorio è quello di Marcallo con Casone, anche se alcuni rifiuti insistono nel comune confinante di Magenta. Una porzione è stata lasciata su terreno privato, ma la maggior parte si trova lungo la strada comunale. La Polizia locale sta indagando per risalire ai responsabili. Non sarà facile, ma sono stati ritrovati elementi importanti che potrebbero indirizzare verso alcune persone. C’è ottimismo al Comando perché si possa dare un duro colpo all’inciviltà. L’unica nota positiva è che non sono state lasciate lastre di amianto. La zona è degradata da anni, da quando l’antica Cascina Legnana in stato di abbandono totale è stata presa di mira dai vandali. Accedere nell’area della Cascina Legnana è un grosso pericolo perché la struttura è da sempre a rischio di crollo.

Graziano Masperi