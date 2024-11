Legnano cerca sponsor per il restauro della Chiesa di Sant’Ambrogio: servono 300mila euro per l’esterno

LEGNANO – Un mattone per la Chiesa di Sant’Ambrogio: è il claim scelto per la raccolta fondi che dovrà contribuire ai lavori di restauro, iniziati da qualche settimana, del più antico edificio di culto della città e che definisce una strada – quella della raccolta fondi appunto – ormai obbligata per chi vuol provare a conservare quanto di valore storico è rimasto in città.

L’iniziativa appena presentata s’inserisce in un percorso iniziato con il restauro degli affreschi, finanziato dalla Fondazione Gatta Trinchieri con 150mila euro e portata avanti grazie all’accordo con l’Accademia di Brera, che aveva così permesso di risparmiare circa due terzi sull’investimento necessario. Ora si tratta di mettere mano anche all’involucro, per evitare che quanto già fatto venga vanificato: Sant’Ambrogio è la più antica chiesa della città, come dimostrano alcune tombe medioevali e antiche strutture ritrovate durante i lavori di rifacimento della pavimentazione, mentre le prime tracce scritte risalgono al 1389. L’intervento da poco iniziato riguarda l’involucro esterno dell’edificio, ovvero facciate e copertura, utilizzando metodologie d’avanguardia per la pulitura.

La spesa è di circa 300mila euro e per questo si è deciso di scegliere anche la strada della raccolta fondi pubblica, che ha come punto di raccordo dei contributi il sito www.unmattonepersantambrogio.it. La raccolta fondi e la ricerca di mecenati sono l’unico sistema attualmente disponibile per provare a mantenere viva la storia e l’arte contenute nelle chiese storiche della città.