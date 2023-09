Rescaldina, malore durante il lavoro: 70enne gravissimo

Rescaldina (Milano), 14 settembre 2023 – Stava lavorando dentro una ditta di via Barbara Melzi a Rescaldina il lavoratore che è stato ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Legnano. L'uomo, un 71enne residente in zona, questa mattina ha avuto un malore a causa di una dissecazione aortica.

I colleghi hanno subito chiamato i soccorsi e sul posto in codice rosso all'interno di un'azienda sono arrivati medici e paramedici con ambulanza e automedica al seguito. L'uomo è adesso ricoverato in gravi condizioni nel nosocomio legnanese. La dissezione dell’aorta è una malattia spesso fatale in cui lo strato interno (tonaca) della parete aortica si lacera e si separa dallo strato intermedio della parete stessa. L'uomo ha lamentato un dolore improvviso e lancinante al torace.