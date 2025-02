Regia dell’ex caserma a un’Azienda speciale

La Giunta comunale di Varese ha scelto la formula dell’azienda speciale e della gestione in autoproduzione del servizio di biblioteca comunale e dei servizi culturali presso il nuovo polo culturale che nascerà nell’ex caserma Garibaldi al termine delle opere di ristrutturazione dello storico edificio. I prossimi passaggi ora saranno in commissione cultura e poi in consiglio comunale. "Abbiamo deciso tra i vari modelli gestionali che l’ordinamento prevede - commenta il sindaco Davide Galimberti - e la scelta si è rivolta alla formula dell’azienda speciale, una istituzione che aiuta le pubbliche amministrazioni nella gestione efficiente dei servizi culturali".

Il nuovo polo culturale sarà tra i più grandi della Lombardia con i suoi quasi 9000 metri quadrati di spazi. Saranno 25 le persone che lavoreranno nel polo culturale.

L.C.