Refezione green e 600 borracce di metallo

Proseguono le iniziative dal Comune di Nerviano per una refezione scolastica più sostenibile grazie alla distribuzione di 600 borracce metalliche a tutti i bambini delle scuole primarie in occasione della Giornata mondiale dell’acqua del 22 marzo. I numerosi progetti green implementati all’interno degli istituti sono frutto di una collaborazione pluriennale tra il Comune e Sodexo Italia, azienda leader nei servizi di ristorazione e nei servizi di cura e manutenzione degli spazi. Le borracce, consegnate alla presenza dell’Assessore Carolina Re Depaolini del Comune di Nerviano, hanno l’obiettivo di promuovere comportamenti sostenibili tra i più piccoli, incentivando uno stile di vita improntato al riso per combattere la dispersione della plastica. L’utilizzo della borraccia ricorda inoltre l’importanza di una corretta idratazione, fondamentale per il benessere fisico e cognitivo di ognuno.