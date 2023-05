Redazione gentile, un progetto sulla bontà Dal nulla si possono fare cose importanti

Cosa vi ha portato a cominciare questo progetto?

"Melissa Derisi, assessore alla gentilezza dice di essere stata contatta dal fondatore di Mezzopieno, e di aver accettato la proposta, pensando subito a Laura Zocchi come collaboratrice".

Cosa distingue la redazione gentile dagli altri TG? Da cosa è nata questa idea?

"La RGC è composta da ragazzi che si occupano di raccontare le buone notizie, portando in primo piano ciò che di solito è trascurato dai giornali. L’idea di raccontarle non è solo lonatese, ma appartiene a Mezzopieno che si impegna a trasmettere le sue idee in tutto il territorio nazionale".

Quali traguardi avete raggiunto e quali raggiungerete?

"Finora i traguardi che abbiamo raggiunto sono molti, a partire dall’avere un gruppo di ragazzi numeroso. Siamo inoltre riusciti a produrre ben due Tg e molte interviste portate a termine con successo. Per il futuro vorremmo inoltre arrivare alla mobilità della redazione per poter arricchire le nostre notizie".

Cosa sta insegnando la redazione a voi e ai ragazzi?

"A noi sta insegnando moltissimo, in particolare che un progetto è nulla senza chi lo ascolta, mentre i ragazzi stanno imparando che dal nulla si possono fare cose importanti. Infatti, quando abbiamo iniziato, non avevamo finanziamenti, ma nonostante ciò siamo arrivati a grandi risultati".