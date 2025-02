Recupero del bosco dopo la tempesta. Nuovi interventi

Il recupero del bosco comunale di via Terni, devastato dalla furia della tempesta del 24 luglio 2023, entra nella fase operativa del 2025. L’amministrazione guidata dal sindaco Matteo Modica ha dato il via libera ai lavori del secondo lotto del piano triennale avviato lo scorso anno. Con un investimento complessivo di 170mila euro, questa nuova fase vedrà un impiego di 100 mila euro e sarà realizzata dall’azienda pubblica Amga. Il progetto prevede la piantumazione di alberi autoctoni tra novembre 2025 e marzo 2026, con una selezione attenta di specie di pregio e alto valore naturalistico, tra cui tigli, frassini, celtis e lecci. Nel corso del 2025 sono in programma tre interventi di taglio selettivo del sottobosco, previsti per aprile, luglio e ottobre, per eliminare la vegetazione indesiderata. Già a marzo si procederà con il taglio delle aree destinate a prato, seguito dalla semina, che sarà completata entro la fine di febbraio. Ch.So.