Reazione allergica dopo i kiwi per cinque bimbi

La scorsa settimana era stato un succo forse avariato a mettere al centro della cronaca il servizio mensa nelle scuole di Legnano dopo il malessere manifestato da numerosi ragazzi. Ieri è stata la giornata dell’allergia al kiwi. La frutta distribuita dal servizio mensa nella pausa pranzo a fine mattinata, infatti, ha provocato cinque reazioni allergiche, che hanno colpito gli alunni delle Mazzini. Quattro bambini che hanno mangiato kiwi hanno manifestato una reazione allergica; tre di questi sono stati subito condotti in via precauzionale al Pronto soccorso e a uno solo è stata praticata una terapia medica. Il quarto bambino, invece, è stato portato a casa da un genitore. Anche un quinto alunno, che ha accusato prurito al solo contatto con il frutto, è tornato a casa con i genitori.

Era la prima volta che nelle scuole legnanesi si serviva il kiwi. Per nessuno dei bambini che hanno avuto la reazione allergica erano state fornite segnalazioni di intolleranze a questo frutto da parte delle famiglie. Possibile, dunque, che l’intolleranza sia stata scoperta proprio in questa occasione. Comunque verrà attivata, come già con il succo di frutta, una proceduta di controllo interna sui prodotti.

P.G.