Rappresentanza sindacale. Elezioni negli enti locali: la Fp Cgil fa il pieno di voti

Quasi il 50 per cento dei consensi al momento dello spoglio finale: è prendendo atto di questo dato che la Fp Cgil Ticino-Olona è risultata essere il primo sindacato negli enti locali per voti ricevuti in occasione delle ultime elezioni per il rinnovo delle Rsu. "La Fp Cgil Ticino-Olona esprime un sincero ringraziamento a tutte le lavoratrici e i lavoratori che, il 14, 15 e 16 aprile scorsi, hanno scelto di sostenerci con il loro voto nelle elezioni per il rinnovo delle Rsu del pubblico impiego – è infatti il commento dei portavoce del sindacato che hanno fornito i dati ufficiali – . È stato un grande momento di partecipazione democratica che, nel nostro territorio, ha registrato un importante aumento dell’affluenza alle urne. I risultati parlano chiaro, siamo il primo sindacato negli enti locali con il 49,50% dei consensi. Un dato che si è confermato in realtà significative come, tra le altre, Abbiategrasso, Legnano, Magenta, Bareggio, Cerro Maggiore, Nerviano e il Parco del Ticino".

Nella Asst Ovest Milanese, Fp Cigl Ticino Olona ha poi consolidato e aumentato la rappresentanza, sia in termini di consensi che di seggi. Anche negli enti condivisi con la Funzione Pubblica Cgil di Milano, infine, il territorio ha dato un contributo importante alla vittoria nelle liste Cgil in ATS e all’Istituto Golgi-Redaelli. "Questo risultato rafforza il nostro impegno quotidiano al fianco di chi lavora nei servizi pubblici – ha dichiarato il segretario generale Fp Cgil Ticino-Olona, Roberto Nania –, continueremo a esserci, con responsabilità, competenza e determinazione, a partire dal lavoro delle candidate e candidati eletti".

Paolo Girotti