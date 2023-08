Rapina in farmacia a Busto Arsizio: presi con complice agli arresti domiciliari

Avrebbe compiuto una rapina in farmacia, con un complice, mentre era agli arresti domiciliari per scontare una condanna definitiva relativa a un altro colpo messo a segno sempre in una farmacia.

Ieri i carabinieri di Novara hanno arrestato e portato in carcere un trentasettenne e un quarantaquattrenne di Busto Arsizio che, secondo gli investigatori, la mattina del 5 agosto hanno rapinato la farmacia “Chinica Fortina” di Oleggio.

Secondo le indagini, i due erano fuggiti a bordo di una Fiat Panda di colore nero: attraverso l’analisi dei filmati della farmacia e delle telecamere del Comune di Oleggio, si è risaliti alla loro identità, nonostante usassero due targhe precedentemente rubate a Lonate Pozzolo.

La vettura era nella disponibilità di uno dei due malviventi, che si trovava fino a ieri ai domiciliari poiché condannato in via definitiva a scontare una pena per una precedente rapina, sempre in farmacia. La rapina è stata perpetrata nella fascia oraria a lui concessa per assentarsi di casa.