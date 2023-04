Rapina gioielleria e regala anello all'ex fidanzata: ma il gioiello lo tradisce e lo fa arrestare

Rho (Milano) - Rapina una gioielleria e regala la fede nuziale (provento della rapina) all'ex fidanzata. Ma nei giorni scorsi è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Rho. In manette il quarto complice della banda di rapinatori responsabile del colpo commesso il 15 gennaio 2023 all'interno di una gioielleria del centro commerciale Rho Center di via Capuana. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Milano nei confronti di un 41enne pluripregiudicato.

In quell'occasione, come ripreso dalle telecamere interne, cinque uomini di cui uno armato di pistola, tutti con il volo nascosto da indumenti e maschere in lattice, entrano nella gioielleria, puntano l'arma contro i commessi, aprono le vetrine, si impossessano di monili in oro per un valore di 60.000 euro e scappano a bordo di due scooter che poche centinaia di metri dopo abbandonano e danno alle fiamme, proprio vicino al parco comunale Pirandello, sotto una telecamere di videosorveglianza che riprende tutto.

Per risalire all'identità del quarto complice sono state fondamentali per gli inquirenti le intercettazioni telefoniche e l'analisi del telefono cellulare che hanno permesso di scoprire che il 41enne aveva trattenuto con sé una fede nuziale, provento della rapina, allo scopo di regalarla ad una ex fidanzata, nonostante avesse scoperto che il gioiello era un campione espositivo in argento, dal valore di poche decine di euro.

Le investigazioni hanno consentito di verificare che l'anello era stato regalato alla donna, la quale, ignara del fatto che l'uomo l'avesse rubata, la custodiva gelosamente. I militari della sezione Operativa di Rho hanno sequestrato il gioiello essendo prova chiave della partecipazione del soggetto all'azione delittuosa.