Raid vandalico al centro sportivo Al setaccio i filmati delle telecamere

Raid dei vandali al centro sportivo comunale San Carlo a Marnate. Alcuni giorni fa la struttura, dopo un lungo stop dell’attività, è stata affidata in gestione alla società Pianbosco Village, la cui proposta, tra le quattro pervenute al comune, è stata ritenuta la più idonea per la riqualificazione degli spazi. Da ieri si fanno i conti con i danni ingenti causati dall’incursione vandalica: la copertura è stata tagliata in più punti, ci sono graffiti con scritte ingiuriose, porte rotte, vetri infranti. A darne notizia alla comunità marnatese è stato il sindaco Elisabetta Galli che ha diffuso un volantino in paese. Si legge " Con estremo dispiacere, comunico ai cittadini che il Centro Sportivo San Carlo è stato oggetto di gravissimi atti vandalici da parte di ignoti, che hanno danneggiato le strutture del centro. Esprimo da parte mia e dell’intera Amministrazione una severa censura per l’accaduto soprattutto per la considerazione, che emerge dai fatti, dell’assenza di senso civico e di rispetto per il patrimonio della comunità da parte dei responsabili di questi atti". Continua il messaggio del sindaco: "È stata presentata formale denuncia ai carabinieri in merito a quanto accaduto, il sito è videosorvegliato ed i tracciati delle telecamere sono al vaglio degli inquirenti al fine di individuare i responsabili". Quindi l’appello alla collaborazione "Invito tutti i cittadini che dovessero constatare la presenza di persone all’interno del Centro San Carlo ad avvertire le forze dell’Ordine. L’interesse della comunità è di procedere affinché il centro possa riaprire al più presto ed i danneggiamenti delle strutture altro non fanno se non ritardarne l’utilizzo da parte dei cittadini". R.F.