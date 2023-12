Raid contro il presepe. Statuine rotte o rubate

Un raid vandalico contro il presepe. Dopo Magenta e Bareggio, i vandali colpiscono anche il presepe di San Vittore Olona. Ignoti hanno devastato il presepe di Olona Viva allestito nella piazza davanti la chiesa parrocchiale. Hanno anche rubato la statua di una pecorella, rompendone altre due. Il presepio era stato inaugurato domenica insieme all’accensione dell’albero allestito dal Comune . Adesso la polizia locale sta tentando di risalire agli autori del gesto tramite le telecamere installate in zona.

"Ci risiamo anche quest’anno, dopo sacrifici e voglia di fare, hanno danneggiato e rubato alcune statuine del nostro presepe. È una vergogna! Sta passando la voglia di fare le cose. Ovviamente procederemo con regolare denuncia", ha spiegato l’associazione Olona Viva.

Molti i messaggi di sostegno arrivati anche sui social: "L’ignoranza regna sovrana, dispiace per chi ci ha lavorato e per tutti i cittadini. Ricordiamo in quanti post si leggeva che siamo un paese morto, ma quando ci sono attività e momenti di aggregazione, si riconosce purtoppo che c’è troppa gente che non merita di abitarci". Nei giorni scorsi a Magenta stesso copione con statue rubate e oggetti distrutti.Ch.S.