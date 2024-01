Raffica di furti in città e paesi. Nel mirino il teatro di Jerago. Danni per migliaia di euro

Hanno tentato il furto al Teatro Auditorium di Jerago con Orago, i malviventi sono entrati in azione nella notte tra l’1 e il 2 gennaio, cercavano soldi, dietro di loro dopo la fuga la devastazione. L’ episodio ha suscitato indignazione nel paese, nel frattempo sono state avviate indagini da parte delle forze dell’ordine per individuare i responsabili. "Il Teatro è stato luogo di un brutale tentativo di furto che ha arrecato un grave danno al patrimonio culturale della zona – scrivono i gestori della sala –. Porte forzate, vetri rotti, danni alle serrature, è lo scenario di devastazione che ha riguardato anche il locale utilizzato dalla Caritas. Continuano i gestori: "Quest’azione criminale ha provocato un notevole danno economico al teatro, oltre ai danni materiali, questa violazione ha colpito duramente la comunità locale, privandola momentaneamente del suo spazio culturale e artistico".

Ma l’allarme riguardante la presenza di malviventi che tentano furti nelle abitazioni riguarda anche il territorio della Valle Olona. Segnalazioni sono arrivate da Gorla Minore dove i gruppi di controllo di vicinato invitano i cittadini alla massima attenzione. In alcuni casi i ladri non sono riusciti a mettere a segno il colpo messi in fuga dai proprietari delle abitazioni, ma l’allerta resta elevato. E purtroppo non mancano segnalazioni riguardanti la presenza anche di truffatori. Per questo dal comune si ribadisce che non ci sono incaricati dell’amministrazione comunale che si presentano alla porta di casa di anziani con i pretesti più svariati. L’appello rilanciato è di non aprire a sconosciuti e di chiamare il 112.

R.F.