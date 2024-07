Raccolta differenziata, una mano ai cittadini. Attivo il distributore automatico dei sacchi

Separare i rifiuti è civiltà e sostegno all’ambiente. La raccolta differenziata, infatti, converte ciò che buttiamo in nuovi articoli (utili per noi o per il Pianeta), aiuta a prevenire anche l’inquinamento del suolo e atmosferico, riducendo di molto il rilascio di gas a effetto serra, spesso emessi nelle discariche. I cittadini di Castellanza potranno, d’ora in poi, rifornirsi autonomamente dei sacchi necessari per la raccolta differenziata dei rifiuti: è attivo, infatti, il distributore automatico presente in viale Lombardia 55, negli spazi della Corte dei Ciliegio (posizionato vicino al bar). Il distributore eroga 1 rotolo da 10 sacchi gialli semitrasparenti per la raccolta della plastica, un rotolo da 20 sacchi viola semitrasparenti per i rifiuti indifferenziati e un rotolo da 25 sacchi in mater-bi per la raccolta dell’umido. Per ritirare i sacchi è sufficiente avvicinare all’apposito vano del distributore la tessera sanitaria della persona a cui è intestata la Tari e attendere. Ogni rotolo può essere ritirato una volta ogni 4 mesi.

Il distributore è accessibile nei giorni e nei seguenti giorni e orari di apertura della struttura di viale Lombardia: da giugno a settembre, tutti i giorni dalle 7 alle 21 e per la restante parte dell’anno (ossia da ottobre a maggio), dalle 7 alle 20. Da settembre sarà installato un secondo distributore automatico nelle immediate vicinanze del Municipio. Silvia Vignati