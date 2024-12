Raccolta dei rifiuti. Ecco come cambia

Nei comuni di Arconate, Canegrate, Legnano, Magnago, Parabiago e Turbigo tutte le raccolte di rifiuti, previste per mercoledì, saranno anticipate alla Vigilia di Natale e i cittadini dovranno esporre i sacchi la sera di lunedì. In questi giorni sarà infatti modificato il turno degli operatori di igiene urbana a causa delle festività natalizie, che porteranno a rivedere il calendario delle esposizioni dei sacchi. Anche giovedì, per Santo Stefano, non sono previsti servizi di igiene urbana: il passaggio degli addetti sarà recuperato il giorno successivo, cioé venerdì. Ciò significa che i cittadini, la sera di Santo Stefano dovranno esporre sia i rifiuti che si raccolgono tradizionalmente il giovedì sia quelli del venerdì. Il 26 dicembre gli operatori saranno regolarmente in servizio sui territori di Buscate (per la raccolta di plastica e umido), Rescaldina (con umido, vetro e plastica), Castellanza (plastica e vetro), Villa Cortese (plastica e umido) e Robecchetto con Induno (umido, vetro e carta). P.G.