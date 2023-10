Quattro medici attesi a Legnano: ecco la prima

Si chiama Giada Castelli ed è uno dei quattro nuovi medici di medicina generale, per l’ambito Legnano e Rescaldina, che prenderà servizio da lunedì 9 ottobre. Il suo nome è comparso sulla pagina “scelta e revoca“ dell’Asst Ovest Milanese. Come si sa, sono dodici i nuovi medici di medicina generale assegnati da Ats Milano all’area dell’Azienda socio sanitaria territoriale Ovest Milanese. Quattro professionisti lavoreranno su Legnano e Rescaldina, il territorio più fortemente in sofferenza e che scontava la mancanza di ben 11 professionisti. Di questi quattro nuovi camici bianchi, una è la dottoressa Castelli, ma non si sa ancora dove sarà il suo ambulatorio a Legnano: al “cambio medico“ sul fascicolo sanitario elettronico, il suo nome ancora non c’è. Lo stesso anche nella pagina “trova medico“ di Ats Milano Città metropolitana.

Altra novità, per quanto riguarda la medicina territoriale, sono i nuovi calendari di ottobre dei tre ambulatori temporanei di Castano Primo (via Moroni 8), Inveruno (piazza don Rino Villa 2) e Nerviano (nell’ex palazzo municipale di via Vittorio Veneto). Ogni mese le tre strutture, riservate solo a chi non ha il medico di famiglia, variano date e orari di visite: per cui è sempre utile, prima di recarsi sul posto, consultare eventuali variazioni alla pagina https:www.asst-ovestmi.ithomesceltarevoca.

I medici operativi negli ambulatori temporanei non offrono prestazioni infermieristiche non correlate alla visita medica, né mettono punti di sutura o effettuano altre medicazioni. I certificati per attività sportiva, rientro scolastico o altri medici possono essere ottenuti a pagamento, come per i medici di famiglia.

Silvia Vignati