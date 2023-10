Pusher senza nome arrestato sulle montagne di Cittiglio

Un altro spacciatore è stato arrestato nei boschi del Varesotto. Si tratta di un 25enne di origine marocchina colto in flagranza di reato dai baschi rossi dello squadrone carabinieri

“Cacciatori Sardegna“ in un’area montuosa a ridosso di Cittiglio. Come per l’episodio di qualche giorno fa a Rancio Valcuvia anche questa volta si tratta di un perfetto sconosciuto, irregolare sul territorio nazionale, mai fotosegnalato né censito dalle forze dell’ordine. Il giovane è stato notato mentre trafficava stupefacenti sulle alture della località Pozzit. Gli operatori, dopo aver osservato i movimenti in corso, sono entrati in azione catturando lo spacciatore che custodiva la merce e il denaro.

Il suo complice, con compiti di consegna delle singole dosi agli acquirenti in transito nella sottostante strada provinciale, è riuscito invece a darsi alla fuga gettandosi in una scarpata e facendo perdere le proprie tracce. Presso il bivacco degli spacciatori, organizzato con tutto il necessario per una permanenza di qualche giorno, il personale ha rinvenuto alcune decine di grammi di stupefacente di tipo eroina e cocaina, quasi 3500 euro in contanti provento presunto delle cessioni, due telefoni cellulari, quattro powerbank, materiale e attrezzature varie per la preparazione delle dosi.

L.C.