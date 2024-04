Legnano, prende a pugni auto in sosta (di un’ignara signora) dopo diverbio con coetaneo: giovane iroso rimborserà

Legnano (Milano) – Prima ha avuto un diverbio con un coetaneo, ma quando la polizia di Stato è arrivata si è resa conto che le ferite a una mano non erano state provocate dal precedente scontro bensì da un successivo moto d’ira del giovane, che se l’era presa con un’auto parcheggiata in via Pontida, alle due di notte. Gli agenti del commissariato di Legnano sono arrivati in zona per quella che era stata segnalata come una lite e hanno trovato solo un ventenne, con una ferita alla mano che si era appunto procurato colpendo con violenza un’utilitaria. Sul posto è arrivata anche la proprietaria dell’auto danneggiata e la vicenda si è risolta con un accordo tra i due: il giovane rimborserà il danno con 200 euro. Il ventenne non ha neppure richiesto l’intervento dell’ambulanza, preferendo medicarsi da solo.