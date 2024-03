Provocò incidente, poi la fuga. Rintracciato 17 anni dopo in un bar di Villa Cortese

Aveva provocato un incidente stradale diciassette anni fa a Legnano e se ne era andato senza prestare soccorso. A nulla erano valse le ricerche messe in campo per risalire alla sua identità . Otto anni dopo era arrivato anche l’ordine di carcerazione nei suoi confronti, ma il soggetto aveva completamente fatto perdere le sue tracce. Pensava a questo punto di averla fatta franca per sempre.

Fino a ieri però, quando i carabinieri lo hanno intercettato e infine condotto in cella. Intorno alle 17 e 30 di venerdì sono stati i militari della stazione di Busto Garolfo (Compagnia di Legnano) impegnati in un servizio di controllo straordinario del territorio a intercettare l’uomo.

In occasione di una verifica all’interno di un esercizio pubblico di Villa Cortese, infatti, i carabinieri hanno verificato l’identità dei presenti e si sono trovati di fronte al cittadino italiano, quarantenne. E quando i suoi dati sono stati inseriti nel terminale, è risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso il 19 ottobre del 2015 dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Milano: l’uomo, infatti, deve ora scontare la pena di un anno e tre mesi di reclusione in quanto responsabile di fuga e omissione di soccorso a seguito di incidente stradale con feriti verificatosi a Legnano il 22 novembre del 2007.

L’arrestato è stato dunque condotto dai militari al cercare di Busto Arsizio ed è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria.

P.G.