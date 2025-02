Progetto “Urbanismo tattico”. Via libera alla riqualificazione. Riparte l’opera lasciata a metà

L’intervento di “urbanismo tattico” verrà completato e si procederà con la verniciatura di una piazza che, al momento, appare più che altro come il prodotto di un lavoro iniziato e poi lasciato a metà: dopo che, solo pochi giorni fa, avevamo fatto notare come le condizioni dei giardini di piazza Vittorio Veneto, all’incrocio tra via XX Settembre e via Venegoni, fossero ben differenti da quanto il progetto di urbanismo tattico avviato dal Comune nell’ottobre scorso avesse fatto sperare, da palazzo Malinverni è arrivato un elemento di conoscenza in più, forse motivato proprio dalla presa di coscienza dello stato dell’arte dell’opera.

Con l’arrivo della bella stagione, infatti, a quanto pare si tornerà a intervenire sull’asfalto in modo da restituire un senso all’intervento andando a coprire con una verniciatura più evidente gli elementi di raccordo della piazza. L’iniziativa di urbanismo tattico che ha interessato questa zona della città aveva avuto inizio lo scorso mese di ottobre, quando i bambini delle scuole elementari Carducci e del quartiere Oltrestazione erano stati chiamati a raccolta e avevano partecipato a un atto simbolico, tradotto in pratica da un primo abbozzo di verniciatura del fondo in asfalto dell’area: impronte di mani dei bambini e alcune scritte che, grazie al lavori di progettazione e realizzazione a cura della cooperativa sociale Stripes e dell’associazione Spazio Ars, avevano in prima battuta delimitato con alcuni segnali grafici un’area che deve ora garantire una particolare protezione ai bambini che frequentano la scuola e ai pedoni.

Solo che, secondo le norme dell’urbanismo tattico, tipologia di intervento che nella città di Milano ha già avuto numerose applicazioni, oltre a questi primi segnali grafici tutta l’area si sarebbe dovuta trasformare attraverso un immediato, secondo intervento in un arcobaleno di colori visibile anche da quanti si sarebbero trovati a transitare in zona, lungo via XX Settembre, a bordo di un’auto. Un passaggio che fino ad oggi è invece mancato lasciando in sospeso l’intervento.

Con il futuro, promesso secondo atto si completerà una riqualificazione iniziata con i lavori per ridurre in tutta la zona la velocità dei veicoli in ingresso con misure di moderazione del traffico finalizzate al rispetto del limite dei 30 chilometri orari: anche le due aree verdi della piazza erano state connesse in quota grazie all’eliminazione del tratto finale di via Giusti che sboccava direttamente su via XX Settembre.

P.G.