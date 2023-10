Progetti finanziati con il Pnrr. Il diktat del ministro Fitto: "Andate avanti con i cantieri"

"Andate avanti: in ogni caso i progetti troveranno una copertura": è questo il diktat che gli amministratori locali, compreso il sindaco di Legnano Lorenzo Radice, hanno ascoltato dal ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffaele Fitto, a proposito dei progetti finanziati attraverso il Pnrr e che potrebbero essere, invece, definanziati dopo la rimodulazione decisa dal Governo. Si tratta di progetti a rischio per poco meno di 16 miliardi di euro in tutta Italia e in questo lotto sono inclusi anche tre progetti che ricadono sul territorio cittadino: il progetto per il Museo dei Bambini che dovrebbe trovare spazio agli ex bagni pubblici di via Pontida, il "Progetto spugna" guidato da Città Metropolitana e la parte cittadina del progetto denominato "Cambio", la ciclabile che collegherà il territorio a Milano. "Arrivo da alcuni giorni a Roma – ha detto nei giorni scorsi Radice, infatti, rispondendo a una domanda specifica sull’argomento – in occasione di un incontro organizzato da Ali, Autonomia locali italiane. Ebbene, in quella sede il ministro Fitto ha detto che chi, dirigenti dei Comuni, in questo momento sospende i progetti in essere si prende la responsabilità di quello che fa". Tutto questo con l’intenzione di sottolineare che il Governo si è speso in questo senso, assicurando che, pur cambiando "cappello", i fondi ci saranno. Insomma, ci è stato intimato di andare avanti ma è normale che l’incertezza faccia male". Come detto i tre progetti a rischio "de finanziamento" sono almeno tre. Il progetto del "Museo dei bambini", il Progetto Spugna e città metropolitana e la ciclabile che ci collega a Milano "Cambio". Per quanto riguarda il "Museo dei bambini, il finanziamento dei 4 milioni 770mila euro necessari all’opera è ad oggi garantito da 2 milioni 975mila euro provenienti da fondi Pnrr attraverso il Programma di Interventi "Come in - spazi e servizi di inclusione per le comunità metropolitane" (1 milione e 100mila euro dal Fondo opere indifferibili e 695mila euro da risorse di bilancio). Più difficile quantificare l’importo riferito a Legnano per il Progetto Spugna e "Cambio": il primo è un progetto che comprende 90 interventi in 32 Comuni del territorio mentre il secondo prevede interventi su tutto il percorso di ciclabili che collega Legnano al capoluogo.