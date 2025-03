Primo Maggio, si cercano band. I sindacati offrono una ribalta con tanto di concorso a premi

Cercasi band come protagoniste del Primo Maggio. È l’appello di Cgil, Cisl e Uil che per il secondo anno di seguito rinnovano l’invito a partecipare a un concorso a premi. Le formazioni musicali (senza limiti di età) si esibiranno al Teatro Tirinnanzi. "Lo scorso anno abbiamo ricevuto 14 richieste e scelti 8 gruppi che hanno animato un concerto molto partecipato, con i 400 posti del teatro sold out – ricorda Mario Principe, segretario generale Cgil Ticino Olona – Stiamo lavorando con il Comune per ottenere il patrocinio, ma con certezza possiamo dire che il concerto sarà presentato da Max Pisu".

Il Primo Maggio 2025 ricalcherà quello dello scorso anno: corteo al mattino, musica al pomeriggio. "A Legnano vogliamo far nascere una tradizione e dare una ribalta a giovani e meno giovani – prosegue Luigi Tripodi, Uil – Il Primo Maggio è anche chiamato “Natale del sindacato“: tramite il concerto vogliamo riflettere sui diritti, avvicinando il maggior numero di cittadini".

I premi andranno a due sezioni: cover e brani originali. Nel 2024 sono consistiti in un’esibizione pagata in un locale del Varesotto e in otto ore in una sala di registrazione a Rescaldina per incidere le proprie canzoni. Come premiare la prima categoria va ancora definito, mentre sulla seconda la riserva è sciolta: "Ringraziamo Rugby Sound e Shining Production per l’opportunità offerta alla band che vincerà la sezione Original di esibirsi con un proprio brano durante una data del festival". Si partecipa scrivendo alla mail 1maggioaltomilanese.selezioni@gmail.com, inviando tre brani in Mp3 e una breve biografia. Termine per le candidature, il 2 aprile. Al pari del 2024 verranno realizzate magliette che i sindacati distribuiranno in cambio di un contributo devoluto a “Sessantamila vite da salvare“.

Silvia Vignati