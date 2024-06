Premio Franco Sioli. Giovani talenti e musicisti nel nome della lirica

Un premio intitolato al cantante lirico legnanese Franco Sioli, scomparso solo pochi anni fa, e indirizzato agli interpreti di questa arte canora e un altro con l’obiettivo, invece, di riconoscere i migliori talenti tra i giovani musicisti: ha questo intento l’iniziativa che verrà presentata tra pochi giorni e che ha all’origine il lavoro svolto della Fondazione Ticino Olona, la stessa realtà che solo pochi giorni fa ha contribuito a organizzare nei capannoni della WIZ chemicals di Dairago un concerto che ha portato sul palco anche un rarissimo violino Omobono Stradivari. La nuova iniziativa che si muove anche questa volta nel campo della musica vuole ricordare, in questo speciale anno del Centenario di Legnano Città, Franco Sioli, un legnanese illustre da poco mancato agli affetti di amici e ammiratori, cantante lirico ma anche pianista e suonatore di oboe.

Ad avviare l’iniziativa è stata Donatella Pinciroli, grande amica del cantante scomparso nel 2021, che ha costituito presso la Fondazione Ticino Olona un fondo corrente proprio con l’obiettivo dichiarato di ricordare il grande baritono e la sua carriera.

E così la Fondazione Ticino Olona, presieduta da Salvatore Forte, Ensemble Amadeus, Comune di Legnano e Famiglia Legnanese si sono messi insieme per collaborare all’organizzazione di un concorso con due categorie di candidati: il “premio Franco Sioli per cantanti Lirici“ e il “premio Talento emergente per giovani musicisti“. L’iniziativa verrà presentata mercoledì dalla stessa Donatella Pinciroli, dal Maestro Marco Raimondi, dall’Assessore alla Cultura del Comune di Legnano, Guido Bragato, e dal presidente della Famiglia Legnanese, Gianfranco Bononi. Sioli, classe 1955, è stato baritono, oboista, pianista e anche direttore d’orchestra: in tutti i ruoli professionale che ha ricoperto, è stato un riconosciuto e apprezzato protagonista nei principali teatri presenti sul territorio nazionale e nei Peasi europei.

Tra le altre cose durante la sua carriera professionale ha cantato al fianco di Luciano Pavarotti e negli Stati Uniti ha vinto il primo premio alla prima edizione del "Luciano Pavarotti Voice world competition". Tra le sue iniziative anche la presenza, nel ruolo di pianista, nell’Europa Ensemble, una formazione che comprende tra i migliori musicisti del Teatro alla Scala di Milano.