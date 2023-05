Pontili abusivi sul Verbano: tasse evase per 300mila euro

Occupazione abusiva di un’area di oltre 6000 mq ed evasione di tributi per 300 mila euro: è quanto è stato accertato dai militari della Sezione Operativa Navale Lago Maggiore della Guardia di Finanza a conclusione di un controllo di polizia demaniale nei confronti di una società con sede ad Angera, sul Verbano. I finanzieri ad aprile hanno eseguito sul posto un sopralluogo per verificare la corrispondenza planimetrica tra quanto dichiarato dalla società e quanto effettivamente occupato, quindi sono stati eseguiti accertamenti dai quali è emerso, oltre alla regolare occupazione dell’area in concessione, anche l’occupazione abusiva di ulteriori 6.500 mq di specchio d’acqua dove erano stati posizionati pontili e galleggianti adoperati per l’ormeggio di unità navali. Da qui tributi evasi, per le annualità 2013-2023, per 300mila euro. Al trasgressore è stata intimata la regolarizzazione della posizione debitoria, pena la decadenza della concessione rilasciata.